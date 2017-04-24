"Нехай щастить": СБУ потроллила запрещенную в Украине певицу Лолиту (фото)

Служба безопасности Украины на своей странице в Twitter потроллила певицу Лолиту, которую не пустили в Украину.

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Так, СБУ опубликовала фотографию, где артистка предстает в пикантном виде: на фото у Лолиты обнаженная грудь. "Нехай щастить", - так Служба безопасности подписала фотографию.

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.