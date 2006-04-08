В Черкассах прорвало канализационный трубопровод

Сегодня утром на напорном канализационном коллекторе ОАО «Азот» который обслуживает Черкассы, произошел прорыв трубопровода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Черкасской области, за полчаса вода из трубы коллектора затопила ряд предприятий и территорию асфальтобетонного завода, около 10 частных жилых домов. На несколько часов было перекрыто движение на участке по улице Чигиринской по трассе Черкассы – Чигирин. Неочищенные стоковые воды попали на огороды жителей села Червона Слобода и дренажный канал Черкасского регионального управления водных ресурсов.

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу и не допустить попадания нечистот в Днепр, аварийными бригадами Черкасского ОАО «Азот» коллектор перекрыт, грязная вода в очистительные сооружения попадает по двум меньшим коллекторам. Для создания защитной дамбы выделено 12 единиц спецтехники.

Вода в областной центр, где проживает свыше 300 тысяч человек, подается с ограниченным давлением.

В настоящее время продолжаются работы по откачиванию воды с места прорыва, после чего специалисты определят объемы и виды работ, которые будет необходимо провести.