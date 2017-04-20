Нацсовет планирует провести конкурсы на частоты для вещания в зоне АТО и Крыму

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен в апреле и мае провести конкурсы на частоты для вещания в зоне проведения антитеррористической операции и Крыму, что будет способствовать увеличению количества украинских вещателей на этих территориях, сообщила пресс-служба регулятора.

«На конкурсы попадут FM-частоты, которые были просчитаны в Покровске, Константиновке, Бахмуте и Краматорске Донецкой области; в Счастье, Старобельске и Кременной Луганской области», - говорится в сообщении.

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В регуляторе добавили, что в течение последних трех лет разрешения на вещание в зоне проведения АТО предоставляются по упрощенной процедуре. Но на получение разрешений могут претендовать только те компании, которые уже получили лицензии Нацсовета, что препятствует появлению новых вещателей.

«Мы инициируем конкурсы именно для того, чтобы в зоне проведения АТО появились новые радиостанции», - цитирует пресс-служба члена Нацсовета Сергея Костинского.

Кроме того, согласно сообщению, Комиссия по вопросам восстановления вещания при Министерстве информационной политики Украины инициировала заказ новых FM-радиочастот в Станице Луганской, Попасной, Светлодарске Луганской области, а также в Авдеевке и Марьинке Донецкой области. Это позволит увеличить количество украинских вещателей на линии разграничения.

Также для нужд Крыма комиссия при Мининформполитики рекомендовала провести конкурсы на цифровую частоту, просчитанную для села Чонгар Херсонской области. В Нацсовете добавили, что благодаря проведению такого конкурса север полуострова Крым в ближайшие месяцы будет охвачен цифровым сигналом 4-5 украинских телеканалов стандарта DVB-T2.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года Нацсовет по телерадиовещанию по результатам конкурса выдал 4 лицензии на вещание в селе Чонгар (Херсонская обл.), из которого будет подаваться сигнал вещания на территорию Крыма, таким радиостанциям: Национальной телекомпании Украины (Центральная дирекция «Украинское радио»), телекомпании «Атлант-СВ» (г. Киев), общественной организации «Радио крымских общин» («Радио Крым.Реалии») и телерадиокомпании «София» (г. Херсон).

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.