Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о начале работы передвижных мобильных сервисных центров МВД на Донбассе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня одновременно начали работу передвижные сервисные центры в Донецкой и Луганских областях: первые услуги получили жители пгт Мангуш и пгт Марковка", - заявил Аваков.

При этом он отметил, что замена водительского удостоверения заняла 20 минут, а регистрационные операции - до часа.

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Министр добавил, что вскоре услуги станут доступны в поселке Никольское, в городах Угледар, Александровка, Доброполье, Новолуганское, Северск, Константиновка, Святогорск, Лиман, Дружковка Донецкой области, а также в поселке Марковка Луганской области.

"Среди услуг мобильных сервисных центров, как и в стационаре - регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей", - проинформировал Аваков.

Также он сказал, что с 2016 года новые сервисные центры МВД открыты в Бахмуте Донецкой области и Северодонецке Луганской области.

"Центры работают по принципу единого окна, в формате open office и оснащены современными системами информационных технологий и коммуникативным оборудованием. Но главное – формат клиеєнтоориентации, дружеское и заботливое отношение и удобства для всех посетителей: от детей до пожилых людей и лиц с особыми потребностями", - говорится в сообщении министра.