Жителям окупованої Амвросіївки обіцяють виплачувати борги по зарплаті їжею – ІС

Як стало відомо групі «Інформаційне спротив», ватажки «адміністрації ДНР» в Амвросіївці повідомили співробітникам місцевих підприємств і організацій про заплановане зменшення заробітної плати до 70% "у зв'язку зі складною економічною ситуацією".

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«Обуреним городянам представники терористів клятвено обіцяють, що решта 30% заробітку буде видаватися продуктами харчування», – йдеться в повідомленні.

"Добре, що не патронами!", – додало джерело «ІС».