Госпотребстандарт забраковал 14% питьевой воды

В течение 2008 года региональные центры стандартизации, метрологии и сертификации Госпотребстандарта Украины проверили 289 водоснабжающих предприятий. Всего проверено качество 2 млн. 614 тыс. м куб. питьевой воды. Из них 366 тыс. 700 м куб. (14%) не отвечали действующей в Украине нормативной документации по показателям качества.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Госпотребстандарта.

На 244 проверенных предприятиях (84,4%) выявлены разного рода нарушения стандартов, норм и правил, в частности 118 предприятий (40,8%) поставляли потребителям питьевую воду, которая по показателям качества и безопасности не отвечала требованиям ГОСТ 2874-82 „Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством”.

На 25 проверенных предприятиях (8,6%) была выявлена питьевая вода, которая не отвечала требованиям стандарта по микробиологическим показателям; на 38 (13,5%) – по органолептическим (вкус, запах); на 98 (33,9%) – по физико-химическим. На 69 предприятиях (23,9%) во время проверок было установлено отсутствие нормативной документации; на 95 (32,9%) – неудовлетворительное метрологическое обеспечение; на 144 (49,8%) – отсутствуют лаборатории контроля качества питьевой воды; на 7 (2,4%) – лаборатории не аттестованы.

Кроме того, во время проверок выявлено нарушение санитарно-технологического состояния зон санитарной охраны источников водоснабжения на 44 предприятиях.

Неудовлетворительное состояние технологического оборудования установлено на 54 водоснабжающих предприятиях (18,7%). Отсутствуют лицензии на пользование недрами и на централизованное водоснабжение на 25 предприятиях (8,6%), отсутствует разрешение на спецводопользование на 28 предприятиях (9,7%).

По результатам проверок на протяжении 2008 года 244 предприятиям выданы предписания об устранении нарушений соблюдения требований стандартов, норм и правил; 13 водоснабжающим предприятиям выдано 21 предписание о запрете на реализацию 21 партии воды питьевой общей стоимостью 20,7 тыс. грн. и выдано 62 предписания о запрете на реализацию продукции.

К 154 предприятиям применены штрафы на общую сумму 323 тыс. 357 грн., на 196 должностных лиц составлены протоколы о привлечении к административной ответственности на общую сумму 33 тыс. 850 грн.