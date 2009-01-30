Чтобы выжить мэрия Полтавы ушла в неоплачиваемый отпуск

Служащие мэрии Полтавы ушли в двухнедельные неоплачиваемые отпуска, чтобы сэкономить 600 тыс. грн. средств с фонда оплаты труда городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

По словам городского председателя, на сегодня в отпуске находится он сам, также согласились уйти все его 8 заместителей и начальники 15 управлений горисполкома.

«При принятии бюджета-2009 было два выхода решения этой проблемы - сократить рабочие места в горисполкоме или взять 2 недели отпуска за свой счет, чтобы вложится в отведенную сумму фонда оплаты труда. Решили пойти в отпуска», - заявил А.МАТКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Полтавский городской совет принял бюджет города на 2009 год.

Общий объем бюджета - 533 млн. 985 тыс. грн. Объем доходов общего фонда - 360 млн. 688 тыс., специального фонда бюджета - 18 млн. 656 тыс. грн. Объем расходов общего фонда - 480 млн. 476 тыс. и спецфонда - 53 млн. 509 тыс. грн., включая субвенции и дотации из государственного бюджета.

Мэр Полтавы А.МАТКОВСКИЙ назвал этот документ "бюджетом выживания".