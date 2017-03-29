В Одесской области правоохранители задержали 41 нелегала из Вьетнама

В Одесской области правоохранители сегодня, 29 марта, задержали 41 незаконного мигранта из Вьетнама, у которых не было при себе документов, подтверждающих законность пребывания в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в среду сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Овидиопольского отдела полиции и пограничниками провели обыски по местам возможного проживания незаконных мигрантов.

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«Во время обысков правоохранители обнаружили по двум адресам – в двух частных домах – 41 гражданина Вьетнама без документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины», - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что вьетнамцы проживали в двух частных домах, где спали на матрацах на полу.

Отмечается, что Ильичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Как уточнили в прокуратуре, сейчас все задержанные доставлены в миграционную службу, где выясняются обстоятельства, при которых каждый из иностранцев пересек границу, изучаются имеющиеся у них в наличии документы и пр.

«Решение будет приниматься по каждому человеку отдельно», - сообщили в прокуратуре.

Представитель ведомства уточнил, что проверяется информация о возможной работе задержанных в нелегальных швейных цехах, на промрынке «7-й километр» и пр.

Как уточнили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, соответствующие мероприятия проводятся в населенных пунктах Овидиопольского района Одесской области.

«Задержанные сегодня граждане Вьетнама находятся в Украине незаконно. В настоящее время продолжаются следственные действия», - отметили в управлении.