Массовые беспорядки под Радой в августе 2015-го: рассмотрение дела перенесено на неопределенный срок

Судебное заседание по делу по обвинению активистов ВО "Свобода" в совершении теракта возле здания Верховной Рады Украины 31 августа 2015 года, во время которого погибли 4 нацгвардейца, перенесено на неопределенный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласил Юрий Зубец - судья Подольского районного суда Киева, в котором на рассмотрении находится уголовное производство.

В начале судебного заседания Зубец рассматривал ходатайство об отводе председательствующего по делу судьи Василия Бородия, отказав стороне защиты в удовлетворении этого ходатайства. После этого защитники обвиняемых заявили об отводе самому Зубцу, мотивировав свое ходатайство тем, что, по их мнению, он является предвзятым.

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Таким образом судебное заседание отложено на неопределенный срок для определения нового судьи, который будет рассматривать ходатайство об отводе судьи Зубца.

В то же время, как отметили журналистам представители суда, определить нового судью будет сложно, поскольку практически все судьи суда в той или иной степени ранее участвовали в судебных заседаниях по этому делу.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле ВР произошли беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать камни, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Среди обвиняемых - председатель фракции ВО «Свобода» в Киевсовете Юрий Сиротюк и бывшие народные депутаты-«свободовцы» Игорь Швайка, Эдуард Леонов и Игорь Сабий.