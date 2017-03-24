СМИ узнали подробности об убийце Вороненкова и его семье

Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов был основателем и директором двух предприятий. Одно было зарегистрировано в Одессе (вид деятельности - строительство), второе - в Днепре (оптовая торговля строительными материалами), передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указано, что днепровское предприятие приостановило свою деятельность в марте 2011 года. Напомним, в этом же году Паршов был объявлен в розыск.

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Также есть информация о многочисленных судебных исках с участием вышеуказанных двух предприятий. В частности, они проходили по материалам уголовного производства о деятельность конвертационного центра, который работал на территории нескольких областей Украины. В схеме были "задействованы" более 70 предприятий.

По информации "Обозревателя", у отца Паршова также были проблемы с законом. В 2002 году он был осужден по ч.2 статьи 189 УК Украины - вымогательство. Позже, видимо, после отбытия наказания, вернулся в Севастополь. В 2010 году - очередная судимость, уже по статье 122 УК Украины - избил человека (телесные повреждения средней тяжести).

Ранее Антон Геращенко сообщил, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова совершил гражданин Украины, уроженец Севастополя Павел Паршов. "В России, где он находился перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача закрепиться в одном из подразделений Вооруженных сил или Национальной гвардии, которое желательно имеет громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обычный солдат. Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задание российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной Гвардии", - написал Геращенко.