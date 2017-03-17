Полторак поручил ускорить строительство военного городка ВМС в Одессе

Министр обороны Украины Степан Полторак поручил ускорить строительство в Одессе военного городка для военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Минобороны, об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Одесский гарнизон Полторак заявил во время посещения строительной площадки военного городка, который развернут в переулке Газовом.

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Отмечается, что Полторак лично осмотрел ход выполнения ремонтных и строительных работ и подчеркнул необходимость ускорения выполнения плана строительства и совершенствования инфраструктуры объекта.

«Здесь восстанавливается общежитие для военнослужащих по контракту ВМС ВС Украины. В будущем в общежитии планируется разместить 380 военнослужащих», - добавили в пресс-центре.

Кроме того, Полторак проинспектировал строительство базы Военно-морских сил ВСУ в Одессе.

«Вообще строительные работы для обустройства базы ВМС рассчитаны на два года. В этом году на выполнение работ Министерством обороны уже выделено 150 млн грн», - сказал Полторак.

Отмечается, что по завершению работ военнослужащие ВМС получат современную базу, которая включает: Военно-морской лицей и институт, Штаб командования ВМС, общежития и жилые дома для личного состава ВМС, а также столовую, клуб и автомобильный парк.

Министр обороны также проинспектировал ход строительства 80-квартирного жилого дома для военнослужащих, которое планируется завершить к концу текущего года.

«Достигнуты договоренности по дальнейшему строительству еще около 400 квартир для военнослужащих за счет привлечения инвестиций», - отметил Полторак.

Как сообщал УНИАН, сегодня Полторак находится в Одесской области с рабочим визитом.