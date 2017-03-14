Люксовые авто и миллионная недвижимость: журналисты показали, как живет главный священник Харькова (видео)

У епископа Украинской Православной церкви Московского Патриархата - митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия (Олега Легкого) - дома по 500 квадратных метров, вип-квартиры и земельные участки в самых дорогих местах, передают "Гроші".

В частности, в жилом комплексе "Садовая горка", где живут богатые люди Харькова, на святого отца зарегистрированы две квартиры и два паркоместа. В то же время местные активисты рассказывают, что вероятным местом его жительства может быть другой харьковский микрорайон миллионеров: там митрополиту принадлежат три дома и два земельных участка. По оценкам экспертов, участок может стоить 250-550 тысяч долларов.

По реестру митрополиту принадлежат четыре участка - это более чем полгектара земли в уютном лесу на побережье водохранилища. На карте можно увидеть еще и особняк с бассейном.

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Владение церковнослужителя расположены в глубине леса, но проезд к ним перекрыт, поэтому простым смертным этот участок леса теперь недоступен. Согласно публичной кадастровой карте, эти участки ему не принадлежат, а следовательно, были захвачены незаконно.

Общие цифры свидетельствуют о том, что имущество стоило Онуфрию от 4,5 до 7,5 миллиона долларов. Вместе с родным братом Яромиром Легким, который ныне является секретарем той же харьковской епархии, у митрополита есть бизнес: они основали фирму "Укрзембудтур", однако никаких признаков деятельности по указанному адресу нет.

Бизнеса нет, однако машины у митрополита бизнес-класса есть. В почете у митрополита и его брата люксовые иномарки. На отца Онуфрия, то есть Олега Легкого, зарегистрирован Mercedes-Benz S-класса - любимое авто всех чиновников, цены на которое начинаются от 45 тысяч долларов.

Его брат Яромир тоже пользуется машиной представительского класса - Mercedes GL 550. Цена - примерно 40 тысяч долларов. Кстати, именно на этой машине Яромира Легкого задерживали в состоянии алкогольного опьянения. Эту скандальную информацию журналисты нашли в реестре судебных решений.

Ранее СМИ показали имение украинского миллиардера Юрия Косюка, которое он закончил строить вблизи парка Феофания под Киевом.