На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинца – Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинца (согласно спискам СБУ), в заложниках 113 человек (знаем о местонахождении лишь 58 граждан из этого списка)", - констатировала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что на следующей неделе семьи пленных должны получить от государства 8 миллионов гривен.