Предприятия оккупированного Крыма и Донбасса де-факто уже "национализированы" Россией - Геращенко

По его мнению, все предприятия, которые находятся на оккупированных территориях, де-факто и так уже национализированы Россией, передает 112 Украина.

"По национализации. Все наши украинские предприятия, которые находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, де-факто и так национализированы РФ, которая полностью контролирует их деятельность, которая заставляет платить налоги, работать по планам, которые даются РФ. А последствия для украинской экономики плохие с 2014 года, потому что мы в полной мере не контролируем территории ни Крыма, ни Донбасса. Но до сих пор часть предприятий на территории Донбасса работала и платила налоги как Украине, так и вынуждена была под давлением силы выплачивать некоторые платежи на территории оккупированной Украины. Для экономики Украины это нехорошо", - сказал Геращенко.

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"В Украине есть два пути. Первый, это построение и полный разрыв с РФ, построение некоей стены на границе с РФ, с оккупированными территориями и, глядя на пример Германии или Южной Кореи, создавать экономическое чудо в Украине, и после этого через много лет возвращать эти территории. Другой путь, вопрос переговоров с РФ", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий.

По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.