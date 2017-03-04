На Луганщине полиция обнаружила взрывчатку возле палатки участников блокады "Л/ДНР"

Об этом сообщается на странице спикера Национальной полиции в Луганской области Татьяны Погукай.

«Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины «МОН», гранаты РГД-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны», - говорится в сообщении.

По словам Погукай, на месте, где расположены палатки активистов-блокадников, проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты-криминалисты, взрывотехники.

Вместе с тем в «штабе блокады торговли с оккупантами» сообщили, что сегодня утром «на редут "Богдан" прибыла полиция Луганской области и сообщила о том, что к ней поступило заявление, что якобы мост, под которым расположен редут, заминирован». «Заявление показалось странным, поскольку прямо напротив редута ежесуточно стоит "бобик" полиции Луганской области. Однако "делегация" была допущена к осмотру моста. В кустах доблестными стражами правопорядка были найдены вещество, похожее на тротил, граната РГД-5 и патроны. При этом все было в разобранном состоянии, в виде "конструктора", - сообщается на странице Штаба в социальной сети Facebook.

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В штабе отметили, что расценивают такое происшествие как провокацию.

Как сообщал УНИАН, ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.

С 10 февраля поставки угля были приостановлены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры на рынке электроэнергии в результате блокады ветеранами АТО поставок дефицитного угля антрацитовой группы для работы ТЭС на подконтрольной территории Украины, что также стало поводом для пересмотра Прогнозного баланса электроэнергии, который ранее был утвержден на весь 2017 год.

21 февраля Минэнергоугля утвердило Прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на март с учетом чрезвычайных мер.