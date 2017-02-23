Украинцы перестарались: власть Авдеевки просит прекратить отправлять гумпомощь (видео)

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, разнообразие продуктов уступило место тоннам одежды, который выносят мешками. "Дочке куртку, внучке куртку, сыну... А себе ничего не выбрала. Джинсы хотела – растолстела сильно", - говорит одна из жительниц города.

Работники городского совета собственноручно сортируют еду: пересыпают из мешков по пакетам сахар, муку и крупы. В пищевых наборах — печенье, макароны, консервы, чай и варенье. Не добавляют только закрутки, потому что соленые помидоры и огурцы местных не интересуют – свои запасы.

Продуктовые наборы уже получили 70% жителей Авдеевки, а на складе тем временем остаются тонны воды, килограммы конфет, мешки с овощами и крупами. Гуманитарной помощи настолько много, что некоторые даже продают полученные продукты на рынке, чтобы заработать деньги.

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Однако горожан сегодня интересует не еда, а стройматериалы для восстановления поврежденных обстрелами домов. Таких за последние недели в Авдеевке насчитывается четыре сотни, поэтому завезенных шифера, рубероида, кирпича и дерева хватит не всем. Их раздают только после тщательного осмотра домов. "Ребята приезжают на адрес, мужчина говорит: мне надо 60 листов шифера. Ну где 60, если 20? А вам что, жалко – я себе всю хату перекрою! Сладкое слово: халява", - рассказал заместитель руководителя городской военно-гражданской администрации Роман Шахов.

Глава города признается, что в критический момент, когда не было ни света, ни воды, ни тепла — жители мирных областей Авдеевку спасли. Но теперь, говорит, потребности в поддержке уже нет. "Большое всем спасибо", - говорит он.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля. В результате обстрела погибли несколько мирных жителей Авдеевки. Из города во время обострения ситуации были эвакуированы около 300 человек (из них около 140 детей).

18 февраля Авдеевка снова осталась без электроснабжения. 21 февраля электроснабжение было вновь восстановлено.