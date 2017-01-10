Суд продлил арест четырем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, пишет Крым.Реалии.

Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под стражей до 12 апреля.

«Срок содержания под стражей четверым ребятам из Бахчисарая продлили до 12 апреля. Двоих из них просто не доставили: Меметова и моего подзащитного Мамутова. Так как они находятся на принудительном психиатрическом стационаре. В нарушение действующего законодательства их все равно не доставили. Другие двое (Абсеитов и Абильтаров) содержались в нарушение конвенции в зале судебного заседания в «клетке», – рассказал Курбединов.

По словам адвоката, заседание проходило в маленьком зале, куда не пустили часть слушателей.

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Курбенидов добавил, что по этому решению суда будет подаваться апелляция, так как оно ничем не обосновано.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Как сообщал УНИАН, деятельность исламской организации «Хизб ут-Тахрир» запрещена в РФ, организация признана террористической.

Зимой 2015 года во временно оккупированном Севастополе были арестованы четверо крымских татар, подозреваемых в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»: Руслан Зайтуллаев, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов.

В сентябре 2016 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Зайтуллаева, которого российская власть называет организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», к семи годам колонии общего режима, Сайфуллаев, Ваитов и Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Всего по делу о терроризме и участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир» проходят 14 крымских татар.