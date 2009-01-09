В Киеве мазута хватит только до завтрашнего вечера

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО обратился к первому вице-премьер-министру Украины, к Госрезерву и Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций с просьбой провести заседание штаба чрезвычайных ситуаций и предоставить столичной власти разрешение на использование резервных 78 тысяч тонн мазута с дальнейшим его возвращением на протяжении 2009 года.

Как сообщает пресс-служба КГГА, А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил: «У нас есть 25 тысяч тонн мазута, владельцем которого является «Киевэнерго», и 78 тысяч тонн мазута, который хранится в резервуарах «Киевэнерго», но принадлежит другим структурам. Вот позавчера нам снизили давление газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, и сейчас ТЭЦ-6 потребляет приблизительно 60 тысяч кубометров газа ежечасно и приблизительно 75 тонн мазута. ТЭЦ-5 работает с сегодняшнего утра приблизительно на 104,3 тысячах кубов газа в час, на этой ТЭЦ будем использовать приблизительно 60-70 тонн мазута на час. Работая такими темпами, наличного количества мазута хватит до вечера 10 января. Дальше нам придется использовать мазут из резервных 78 тысяч тонн».

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, это вопрос сегодня - максимум завтра будет окончательно решен.

«Остальные котельные, которые не могут перейти на мазут, работают на газе и потребляют приблизительно 4,5 млн. кубометров газа. Температура теплоносителя – 83 градуса, что удовлетворяет технологическим нормам. На ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 температура составляет 70 градусов – почти на 10 градусов ниже нормы. Именно поэтому необходимо добавлять больше мазута, чтобы поднять температуру, и мы это сделаем», – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Обращаю внимание на то, что ситуация с газом в Киеве связана исключительно с балансом газа в Украине, поскольку полностью было прекращено снабжение газа из России. Сейчас мы вынуждены использовать газ из наших подземных хранилищ, а также газ внутренней добычи. Кроме того, сейчас почти вдвое снижена подача газа на все металлургические комбинаты, изменена подача газа на все химические предприятия. Много предприятий вообще остановлены на этот период. В этих условиях очень важно не политизировать ситуацию и не высказываться по принципу «чем хуже, тем лучше», как это делают некоторые депутаты Киевсовета», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По словам первого заместителя председателя КГГА, заявления некоторых политиков об ожидаемой техногенной катастрофе в Киеве – обычная провокация.

«Сегодня украинской властью делается все возможное для возобновления переговоров с Россией, а Киев тесно сотрудничает с НАК «Нафтогаз Украины» в вопросе нормального обеспечения города голубым топливом», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.