Граждане оценивают систему образования (опрос)

Украинцы достаточно скептически оценивают отечественную систему образования и ход ее реформирования.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Украинским Центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

Согласно исследованию, только каждый девятый гражданин Украины (11,2%) оценивает уровень среднего образования, который обеспечивает современная отечественная образовательная система, как высокий; 10,3% придерживаются такого мнения относительно профессионально-технического образования, 16% – в отношении высшего. В то же время, низким считают уровень образования: среднее – 25,5%; профессионально-техническое – 24,6%; высшее – 21,5%.

Свыше половины опрошенных считают, что уровень образования является посредственным (среднего образования – 54,7%; профессионально-технического – 53,4%; высшего – 50,6%). Остальные – не смогли определиться по этому вопросу.

По сравнению с результатами аналогичных опросов, которые проводились Центром Разумкова в 2002 и 2004 годах, оценки изменились незначительно.

Ход реформирования системы образования в Украине относительное большинство (46,4%) опрошенных оценивает как „малоуправляемый, неподготовленный процесс, имитацию реформ”; 18,8% – уверенны, что не происходит никаких изменений. И только 10% оценили его как „плановый процесс реформирования”. 2,7% – придерживаются относительно поднятого вопроса собственного мнения; 22% – не смогли определиться.

Негативное отношение преобладает в отношении отдельных мероприятий реформирования образовательной системы. Так, большинство опрошенных засвидетельствовали негативное отношение к внедрению платной системы образования (78,1%); переходу школы на 12-летне обучение (65,9%) и 12-бальную систему оценки знаний (53,4). Позитивное отношение к этим мерам высказали 7,2%, 15,3%, 23,9% опрошенных, соответственно. Остальные не смогли определиться.

Что касается перехода школы на 12-летнее обучение, то только 13,1% опрошенных считают, что этот шаг положительно повлияет на качество полученных учениками знаний (негативно – 20,8%; никак не повлияет – 50,9%); 6,8% – допускают, что это положительно повлияет на здоровье учеников (негативно – 39,1%; никак не повлияет – 37,8%); 9,4% – думают, что это положительно повлияет на возможность выпускников сделать успешную карьеру (негативно – 23,3%; никак не повлияет – 23,3%).

Прослеживается тенденция к уменьшению позитивных оценок перехода школы на 12-летнее обучение. Так, в 2000 году 21% опрошенных считали, что это положительно повлияет на качество полученных учениками знаний (в 2004 году – 13,4%); позитивное влияние на здоровье учеников отмечали 11% респондентов (в 2004 году – 6,5%); на возможность выпускников сделать успешную карьеру – 12,3% (в 2004 году – 7,7%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 сентября 2006 года во всех регионах Украины. Опрошены 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.