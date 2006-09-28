Кабмин предложит ВР упразднить мораторий на повышение тарифов

Правительство Украины предложит парламенту упразднить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, газ и электроэнергию – заявил первый заместитель министра финансов Вадим Копылов.

Он также напомнил, что правительство готовит новые предложения относительно размеров этих тарифов, которые могут быть меньше, чем ныне действующие. По словам правительственного чиновника, эти предложения будут обсуждаться на заседании Кабмина в этот четверг.

Неделю тому назад Верховная Рада преодолела вето президента на мораторий на повышение тарифов. За это решение проголосовали 340 депутатов, причем преимущественно от фракций, которые сформировали нынешнее правительство, – Партия Регионов, социалисты и коммунисты, к которым присоединился и оппозиционный Блок Юлии Тимошенко. С начала года повышение цен на газ и электроэнергию происходило дважды – в целом на 100% и 50% соответственно.

ВВС