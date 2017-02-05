Из Авдеевки уже эвакуировано 290 человек - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Из Авдеевки эвакуировано 290 человек, в том числе 42 человека пожилого возраста и 135 детей, сформированы списки из 33 человек, из них 16 детей, на эвакуацию», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ситуация в Авдеевке находится на контроле ГСЧС, в квартиры жителей города подается тепло, вода подается по графику, однако восстановить электроснабжение пока не удается. По информации спасателей, в мобильные пункты обогрева с начала их функционирования обратились 10 580 человек. Ежесуточно в пунктах находятся в среднем 929 человек. Питание осуществляется 3 полевыми кухнями. «Организована и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, пока выдано 5133 набора. За сутки выдано 7 т овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи», - сообщили в ГСЧС.

К восстановительным работам привлечены свыше 260 человек и 60 единиц техники: в частности, около сотни работников ГСЧС, 63 работника Национальной полиции, 53 коммунальщика и 16 единиц техники. Также в восстановительных работах помогают 49 работников Авдеевского коксохимического завода.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

Разрушены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, есть жертвы среди населения и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

4 февраля пресс-служба ГСЧС сообщила, что из города вывезено 266 человек, из них 42 человека пожилого возраста и 124 детей.