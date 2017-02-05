Перед посольством РФ в Берлине состоялась акция протеста против обстрелов Авдеевки

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter.

«Перед посольством России в Берлине проходит акция протеста против новой агрессии кремля в Авдеевке, помянули жертв массовых обстрелов оккупанта», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

Разрушены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, есть жертвы среди населения и военнослужащих Вооруженных сил Украины.