Больница в Авдеевке работает в режиме чрезвычайной ситуации - Супрун

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, круглосуточно работает 4 хирурга и 3 анестезиолога. Развернуты три операционные. По словам и.о. министра, в настоящее время больница обеспечена оперативным резервом медикаментов и медицинских изделий, а электропитание больницы происходит от генератора резервного питания, который обеспечила ГСЧС Украины. Такое обеспечение позволяет заведению функционировать без перебоев.

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"Для круглосуточной работы специально сформировано 2 бригады экстренной медицинской помощи, в которых задействованы штатные работники Авдеевской подстанции экстренной медицинской помощи и медицинские работники, командированные из других регионов Украины", - добавила Супрун.

Также сформирована военно-гражданская объединенная бригада, которая оказывает помощь как военным, так и гражданскому населению.

"После стабилизации состояния тяжелых пациентов в Авдеевке их эвакуируют в тыл. Эвакуация происходит в Константиновскую, Мирноградскую и Покровскую больницы", - добавила Супрун.

Раненные гражданские и военные, по ее словам, эвакуируются военно-медицинской службой и волонтерскими эвакуационными в 66 военный полевой госпиталь.