В Одесской области простились с десантником, который погиб под Авдеевкой

Как сообщили УНИАН в Татарбунарском горсовете, попрощаться с военнослужащим пришли более 1 тыс. человек - местные жители, собратья погибшего, представители местной власти и другие.

Все, кто встречал или просто видел процессию, выстроились вдоль дороги и склонили колени из уважения к памяти героя. Гражданская церемония и панихида состоялись в фойе Дома культуры.

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Как отметили в горсовете, 31-летний командир десантно-штурмового взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, младший сержант Гульченко погиб 30 января под Авдеевкой Донецкой области.

Гульченко – уроженец Татарбунара, где его и похоронили сегодня на местном кладбище. У него осталась 5-летняя дочь.

На контрактной службе Гульченко был с 2008 года. С 2014 года он выполнял боевые задачи в зоне антитеррористической операции.

В связи с гибелью Гульченко в Татарбунарах был объявлен трехдневный траур.

В горсовете добавили, что Татарбунарский городской совет поддержал инициативу мэра города Андрея Глущенко, который предложил за счет городского бюджета профинансировать захоронение бойца и выделить семье материальную помощь в размере 10 тыс. грн.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении Гульченка орденом «За мужество» (посмертно).