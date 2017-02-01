К работникам ГСЧС в Авдеевке присоединилась миссия Красного креста - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

"С главой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманном обсудили ситуацию в Авдеевке, сотрудничество и координацию представителей МККК с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Важная совместная работа, которую будем выполнять в ближайшее время – организация доставки ДНК-проб в экспертные центры МВД для проведения экспертиз и внесения в базу данных", - отметил он.

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Кроме того, по его словам, договорились о проведении тренингов для полицейских, нацгвардейцев и спасателей, работающих в зоне боевых действий.

Эшлиманн сообщил, что миссия Международного комитета Красного Креста в Украине вчера предоставила для жителей Авдеевки 320 одеял. Сегодня был отправлен гуманитарный конвой: матрасы – 450 шт.; одеяла – 2700 шт.; светильники – 1000 шт.; газовые горелки – 2000 шт.; материалы для обеспечения жилищными условиями в чрезвычайных ситуациях для 100 домохозяйств; пластиковые защитные покрытия – 20 шт.; брезентовое покрытие – 100 шт.; перевязочные наборы – 3 шт. (для 150 пациентов); набор для наложения швов – 1 шт. (для 50 пациентов); набор для наложения гипса – 1 шт. (для 50 пациентов).

«Миссия Красного креста отмечает профессиональную и слаженную работу сотрудников управления ГСЧС Краматорска, которые в срочном режиме, часто рискуя жизнью, работают для ликвидации последствий обстрелов жилых районов и восстановления систем жизнеобеспечения города», - подчеркнул министр.