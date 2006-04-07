Пугачева вернула Киркорову его имя
10:45, 07 апреля 2006Общество
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Бывшие супруги поделили бизнес
Бренд "Филипп Киркоров" до недавнего времени принадлежал не певцу, а Алле Пугачевой. Как объяснил Киркоров, у него с бывшей женой была общая фирма "Арт-студия-Алла" и на нее были зарегистрированы права на товарные знаки "Филипп Киркоров" и "Алла Пугачева". Но после развода примадонна вернула Киркорову право на свое имя.
По материалам газеты "Сегодня"
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