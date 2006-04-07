Пугачева вернула Киркорову его имя

10:45, 07 апреля 2006
Общество
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Бывшие супруги поделили бизнес

Бренд "Филипп Киркоров" до недавнего времени принадлежал не певцу, а Алле Пугачевой. Как объяснил Киркоров, у него с  бывшей женой была общая фирма "Арт-студия-Алла" и   на  нее были зарегистрированы права на товарные знаки "Филипп Киркоров" и "Алла Пугачева". Но после развода примадонна вернула Киркорову право на свое имя.

По материалам газеты "Сегодня"

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