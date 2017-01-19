Во Львовской области почти две сотни нацгвардейцев организованно окунулись в прорубь (видео)

14:38, 19 января 2017
Общество
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К озеру на учебном полигоне военнослужащих привезли на нескольких автобусах.

Кадр из видео ТСН

Прорубь вырубили в форме креста, вокруг постелили ветки хвои, чтобы не было скользко. На берегу водоема священник провел молитву и благословил нацгвардейцев на купание. Далее военные по очереди трижды окунались в прорубь.

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