За границей находится более 250 тыс. захоронений выдающихся украинцев - Институт национальной памяти

Об этом сообщили в пресс-службе Института национальной памяти.

По информации начальника отдела учета и сохранения мест памяти Института национальной памяти Павла Подобеда, «за пределами Украины находится более 250 тысяч захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры. Многие из них могут быть ликвидированы в ближайшее время».

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Как отмечается, в частности, в этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из основателей современного украинского модерного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдукивской; инженера-строителя Александра Ярошевского.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине: «Лучшее место для этого – аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище».

Как сообщал УНИАН, президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

Ранее стало известно, что останки поэта, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. Украинские диаспоряне сообщали, что перезахоронение было запланировано на 12.00 3 января. Могилу писателя уже раскопали. На Ольшанском кладбище находились представители украинской диаспоры, которые ждали консула.

В свою очередь МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте их окончательного захоронения.