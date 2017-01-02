В Киеве во время факельного шествия нарушений общественного порядка не зафиксировано - полиция (видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, всего в акции приняли участие около 800 человек. Она стартовала от парка им.Тараса Шевченко и завершилась на Площади Независимости.

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"Массовые мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в столице охраняли 700 правоохранителей, из которых - 250 военнослужащих Национальной гвардии. По завершению акции грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 января в Киеве прошло факельное шествие и народное вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.