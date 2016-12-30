В полиции рассказали о пострадавших от рук нападающего в Хмельницком, который скончался при задержании
Мужчина, который скончался при задержании полицейскими в Хмельницком, до этого ранил трех человек.
"По предварительной информации, мужчина, который вел себя неадекватно, ранил трех человек. Первой раненой стала 46-летняя медсестра психоневрологического диспансера. По дороге он ранил еще двух женщин. Свидетелем этих обстоятельств стал прохожий, который и остановил патруль, который проезжал мимо", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега, сообщает 112.ua.
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При этом Глега подчеркнула, что даже после ранения в ногу мужчина пытался напасть на полицейских.
"Относительно раненых. Одна женщина отказалась от госпитализации. Насколько мне известно, у первой женщины, которую ранили, травма лица, пробита губа, ранение носа. Оказывается медицинская помощь", - сказала она.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УКУ ("Покушение на убийство") и по ст. 345 УКУ ("Угроза или причинение насилия работнику правоохранительного органа".
Как сообщал УНИАН, в Хмельницком 30 декабря патрульные полицейские застрелили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом.