Водителя грузовика удалось задержать благодаря "храброму очевидцу" – полиция Берлина

Об этом сообщает «Би-би-си».

Пресс-секретарь полиции Винфрид Венцель сказал газете Die Welt, что правоохранители получили ряд звонков от людей на месте нападения, в том числе от одного человека, который явно "набрался храбрости во время разговора».

Сохраняя некоторое расстояние, он побежал за водителем, и держал связь с полицейскими, параллельно придавая им координаты террориста.

Погоня закончилась через два километра, когда подозреваемый был задержан полицией возле Колонны Победы в центре парка.

Читайте такжеТрагедия на ярмарке в Берлине: СМИ рассказали о личности 23-летнего водителя, который въехал в толпу

"Это мужество от члена общественности является обнадеживающим", – сказал Венцель.

Очевидец пожелал остаться неизвестным, сообщает полиция.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой.

Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали. Полиция Берлина считает, что грузовик был умышленно направлен в толпу на рождественской ярмарке.

Канцлер ФРГ назвала трагедию в Берлине терактом, который был совершен беженцем.