Водителя грузовика удалось задержать благодаря "храброму очевидцу" – полиция Берлина
Немецкие полицейские заявили, что смогли поймать водителя грузовика, который наехал на толпу на рождественской ярмарке в Берлине, благодаря храбрости очевидца, который следовал за ним в то время, как он убегал в направлении парка Тиргартен.
Об этом сообщает «Би-би-си».
Пресс-секретарь полиции Винфрид Венцель сказал газете Die Welt, что правоохранители получили ряд звонков от людей на месте нападения, в том числе от одного человека, который явно "набрался храбрости во время разговора».
Сохраняя некоторое расстояние, он побежал за водителем, и держал связь с полицейскими, параллельно придавая им координаты террориста.
Погоня закончилась через два километра, когда подозреваемый был задержан полицией возле Колонны Победы в центре парка.
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"Это мужество от члена общественности является обнадеживающим", – сказал Венцель.
Очевидец пожелал остаться неизвестным, сообщает полиция.
Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой.
Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали. Полиция Берлина считает, что грузовик был умышленно направлен в толпу на рождественской ярмарке.
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