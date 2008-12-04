У Черновецкого объясняют, за что должны платить киевляне

Главное управление жилищного хозяйства Киевской городской госадминистрации разъяснило порядок учета услуг ЖЭКов в размере тарифа за квартплату.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на управление жилищного хозяйства, услуги жилищно-эксплуатационных организаций разделяются на обязательные и дополнительные. Председателям районных в г. Киеве госадминистраций поручено обеспечить информирование жителей столицы о перечне обязательных работ жилищно-эксплуатационных организаций (ЖЭО), которые выполняются за счет квартирной платы, и перечень дополнительных, которые требуют дополнительной оплаты, а также о возможности предоставления ЖЭО дополнительных услуг по отдельным заказам граждан.

В сообщении указывается, что к обязательным работам по содержанию домов и придомовых территорий (которые оплачиваются населением в составе квартирной платы) относятся такие работы: уборка лестничных клеток и придомовой территории, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, обслуживание лифтов и другого инженерного оборудования жилых домов, наладка и регулировка технического оборудования дома, обследование состояния несущих и заградительных конструкций, подготовка к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам, обеспечение аварийного обслуживания домов, прочистка дымоходов и газоходов и тому подобное.

Кроме вышеперечисленных работ, ЖЭО по заказу жильцов обеспечивают выполнение других работ по ремонту жилых помещений и замене отдельных элементов инженерно-технического оснащения, выполнение которых проводится по отдельным договорам и оплачиваются дополнительно. Стоимость работ определяется в калькуляциях, разработанных непосредственно предприятиями жилищного хозяйства на основании Государственных строительных нормативов.

В управлении напоминают, что деятельность жилищно-эксплуатационных организаций, связанная с обеспечением надлежащего содержания жилых домов и придомовых территорий, регламентируется порядком формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, утвержденным постановлением Кабинета министров от 12 июля 2005 года №560 и Правилами содержания жилых домов и сооружений и придомовых территорий, утвержденными приказом Государственного комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 17 мая 2006 года №76.

Как сообщал УНИАН, мэрия Киева разработала тарифы на жилье, согласно которым квартплата минимально возрастет в 1,5 раза, максимально – в 5,1 раза.

О новых тарифах, разработанных в соответствии с постановлением Кабинета министров №560 о дифференцированном размере соответствующей платы по каждому отдельному жилому дому, можно узнать на сайте горадминистрации www.kmv.gov.ua в разделе «Ваш дом» или на сайте www.municipal.kiev.ua

В следующий вторник, 9 декабря, в Киеве планируют провести общественные слушания по вопросу новых тарифов на квартплату.