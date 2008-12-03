Тимошенко едет на Днестровскую ГАЭС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра, 4 декабря, планирует посетить Черновицкую область, где она собирается ознакомиться с работой Днестровской ГАЭС, первый агрегат которой в режиме синхронного компенсатора планируют запустить на День энергетика 22 декабря.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Сегодня на Днестровской ГАЭС заполнен водой нижний бассейн станции, проведены натурные испытания, завершаются последние монтажные работы.

Справка УНИАН. Днестровская ГЭС-1 и Днестровская ГАЭС входят в Днестровский гидроузел. В состав гидроузла входит также так называемая буферная Днестровская ГЭС-2. Пуск первого агрегата Днестровской ГАЭС в режиме синхронного компенсатора запланирован на декабрь этого года. Днестровская ГАЭС после достройки будет входить в число шести самых мощных гидроэлектростанций в мире и станет самой мощной ГАЭС в Европе.

Проектом строительства Днестровской ГАЭС предусмотрены 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в турбинном и 2947 МВт – в насосном режимах. Общая сметная стоимость строительства – 5 млрд. 845,5 млн. грн. Общая смета строительства первой очереди ГАЭС в составе 3 гидроагрегатов, утвержденная в марте 2006 года, составляет 3 млрд. 547 млн. грн.