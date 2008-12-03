Кабмин передал "Укртелеком" в управление Минтранссвязи

Кабинет Министров Украины передал ОАО "Укртелеком" из управления Фонда государственного имущества в управление Министерства транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ.

Также он отметил, что данный объект внесен в список предприятий, которые планируется приватизировать в 2009 году.

Напомним, о необходимости передать «Укртелеком» в управление Минтранссвязи в связи с планами приватизировать объект И.ВИНСКИЙ заявлял еще в июле т.г.

Кабмин передал себе от Фонда госимущества Украины полномочия по управлению государственными корпоративными правами «Укртелекома» (распоряжение Кабмина №171-р от 16 мая т.г.).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указам от 20 мая 2008 г. остановил действие распоряжения правительства о передаче Кабинету Министров Украины полномочий по управлению корпоративными правами «Укртелекома».