В Запорожье обокрали спортсменов с Кипра

В Запорожье обворовали спортсменов сборной Кипра по гандболу.

Как рассказали УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, сообщение об инциденте поступило в милицию в минувшую субботу после матча сборных Украины и Кипра в запорожском дворце спорта "Юность", который киприоты проиграли со счетом 21: 28.

"Спортсмены сообщили, что во время игры у них из раздевалки пропало 2 мобильных телефона и документы, и подали соответствующее заявление в Орджоникидзевский РОВД г. Запорожья", - сообщили в милиции.

На сегодняшний день, по словам собеседника агентства, Орджоникидзевским РОВД по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - "кража". Ведется следствие.

В то же время руководство Федерации гандбола Украины, в частности вице-президент Федерации Сергей ИВАНИСОВ, отвечавший за организацию матча в Запорожье, утверждают, что во время игры ничего из раздевалок пропасть не могло, т.к. в подсобных помещениях ДС "Юность" находились сотрудники милиции, которые на протяжении всего матча контролировали вход в раздевалку.

"Я считаю, что во время игры ничего не могло пропасть т.к. раздевалки находились под контролем сотрудников милиции, и незамеченным попасть в них было невозможно. Думаю, что телефоны пропали до игры. Делегат европейской Федерации гандбола так же отразил в акте, что матч, в том числе и в плане обеспечения правопорядка, охраны и безопасности был организован на должном уровне", - сообщил С.ИВАНИСОВ.

Он так же отметил, что в ДС "Юность" всевозможные соревнования, в том числе и матчи международного уровня, проводятся регулярно, но "на протяжении 20 лет ничего подобного не было".