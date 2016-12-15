В Днепре снизили стоимость проезда в маршрутках

Об этом во время совместной пресс-конференции с представителями перевозчиков Днепра 15 декабря сообщил городской голова Борис Филатов.

С 3 декабря стоимость проезда в большинстве городских маршруток выросла до 6 грн. Подорожание охватило 117 маршрутов разных направлений из 132 имеющихся в городе. Это 89% всей сети этого вида транспорта. Новая цена легла тяжелым бременем на семейные бюджеты днипрян. Без вмешательства городских властей в текущую ситуацию Днепру мог угрожать транспортный коллапс.

«Перевозчики, пользуясь решением прежнего состава исполкома, в одностороннем порядке подняли цены на проезд до 6 грн. Это было только первое повышение. До нового года в планах было подорожание проезда до 7 и 8 грн. Я не мог не отреагировать на ситуацию, хотя перевозчики имели на это юридические основания, в частности, соответствующее решение суда», – сказал мэр Борис Филатов.

В целом удалось увеличить более чем в 3 раза количество маршрутов с тарифом 5 грн и меньше. Если раньше в пределах этой стоимости работали 15 маршрутов, то теперь – 51. Перевозчикам также нужно будет разместить в салонах своих автобусов соответствующие объявления об изменении стоимости проезда. Измененные тарифы начнут действовать с 17 декабря.

Глава города подчеркнул, что с перевозчиками удалось достичь компромисса, несмотря на то, что ситуация могла вылиться или в системный конфликт с ними относительно перераспределения рынка, или в обращение к Укртрансинспекции. Борис Филатов назвал условия двусторонних договоренностей приемлемыми. При этом были тщательно проанализированы тарифные составляющие и протяженность маршрутов.

Руководитель Днепра также отметил, что совместная работа с перевозчиками должна быть прозрачной и честной. При этом не должны страдать интересы обеих сторон. Вместе с тем, для маршруток, которые все же будут перевозить по цене 6 грн, альтернативой станет городской электротранспорт, который частично дублирует маршруты частников.

Борис Филатов отметил, что 2017 год объявлен годом муниципального транспорта в Днипре. В следующем году на развитие транспортной сети планируется выделить рекордные 772 млн грн. Также ожидается, что город получит около 50 новых современных троллейбусов, что позволит качественно изменить обслуживание пассажиров. Кроме того, запланированы ремонты трамвайных путей, переездов и подвижного состава.