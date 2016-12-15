В Москве суд рассматривает апелляцию на продление ареста украинского журналиста Сущенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание проходит в закрытом режиме, журналистов пустят исключительно на оглашение резолютивной части. Сущенко завели в зал суда в наручниках.

Защита будет требовать перевода Сущенко под домашний арест с последующим проживанием в гостинице при Посольстве Украины в России.

Его адвокат Марк Фейгин заявляет, что следствие затягивается, и экспертизы, назначенные по делу, продлятся до весны.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября в Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

Уголовное дело возбуждено по статье «шпионаж». Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября.

28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.