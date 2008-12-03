Доллар на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись ростом котировок – 7,3850/7,5150 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2575/0,2675 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,3695/9,5405 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2690/1,2692 долл. США (вторник - 1,2591/1,2593).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, вчера НБУ заявил, что 3 декабря готов осуществить валютную интервенцию по продаже долларов США путем проведения валютного аукциона.

Банки, которые планируют принять участие в аукционе, должны были до конца вчерашнего дня перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет Нацбанка.

Сами заявки будут приниматься сегодня до 14.00. Минимальный объем заявки - 100 тыс. долл.

Перед прошлым аукционом, который прошел 26 ноября, Нацбанк обязал банки перечислять денежное обеспечение за день до проведения аукциона. С того времени НБУ на рынок не выходил.