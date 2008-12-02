Нацбанк снял ограничения на наличном валютном рынке

С сегодняшнего дня, 2 декабря 2008 года, Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничения на наличном валютном рынке. Об этом говорится в постановлении НБУ №408, текстом которого располагает УНИАН.

«Со 2 декабря 2008 года на наличном валютном рынке Украины уполномоченные банки и уполномоченные финансовые учреждения осуществляют операции по купле-продаже наличной иностранной валюты без ограничений относительно размера маржи между курсом покупки и продажи наличной иностранной валюты и предельного отклонения курса покупки и продажи наличной иностранной валюты от официального курса гривны к иностранным валютам, который устанавливается Национальным банком Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре с.г. соответственно.