В Тернополе задержали проститутку из России (фото)

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в августе 25-летняя девушка, которая временно проживает в Тернополе, познакомилась с мужчиной, который убедил ее оказывать интимные услуги.

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В обязанности сутенера входили наем квартиры, размещение рекламы на страницах интернет-сайтов порнографического толка, а также охрана девушки. За свои услуги он брал 40% от заработанного.

Девушка за день обслуживала 3-4 клиентов, за визит получала 600 грн.

42-летнего сутенера задержали согласно статье 208 УПК Украины.

Также во время задержания в квартире были найдены шприцы и наркотические вещества - марихуана и опий.

Установлено, что девушка – уже судимая за хранение и употребление наркотиков.

В ходе обыска полицейские изъяли компьютерную технику с которой размещались объявления на сайтах, мобильные телефоны и наркотики.