Каждый четвертый россиянин хочет видеть Украину под контролем России - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса российского «Левада-центра», проведенного в ноябре.

Об этом сообщает "Радио Свобода"

Также 63% россиян считают, что Украина должна быть независимой страной и иметь добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией. В прошлом году такого мнения придерживались 59 процентов респондентов.

В том, что России выгоднее держать Украину под своим экономическим и политическим контролем, уверены 27 процентов опрошенных.

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Две трети россиян оценивают обстановку на востоке Украины как напряженную, 16 % назвали ее критической. В целом за последними событиями в Украине следят 73 % жителей России, отмечают социологи.

Накануне своим указом президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России. Отношения с Украиной в ней предлагается строить на "основе взаимоуважения при соблюдении своих национальных интересов". О аннексированном Крыму и конфликте на Донбассе в документе не говорится.