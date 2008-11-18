АМК вступился за казино, стрип-бары и Секретариат Президента

Антимонопольный комитет Украины официально рекомендовал Киевской городской государственной администрации отменить распоряжения (№1487, 1488 и 1489) о повышении тарифов на коммунальные услуги для коммерческих структур или изменить их в соответствии с нормами конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, такое решение было принято сегодня на специальном заседании комитета.

Рекомендации комитета, прежде всего, направлены на сохранение конкурентоспособности производителей и минимизацию негативного влияния новых тарифов на ценовую ситуацию на социально важных рынках Киева.

Комитет обязал КГГА устранить дискриминационные тарифы для супермаркетов и других торговых сетей, операторов мобильной связи и частных нотариусов, банковских и страховых учреждений и т.д. В то же время решение комитета не касается игровых и развлекательных заведений.

«В конце концов, решение комитета защищает интересы и кошелек каждой украинской семьи, ведь введение распоряжений КГГА в действие может негативно отразиться на ценах на продукты питания и жизненно необходимые услуги связи, нотариальные, банковские и другие. Именно поэтому комитет возбудил дело и выдвинул обоснованные требования к городской власти, обязанность которой теперь в установленный срок принять исчерпывающие меры, чтобы не спровоцировать и не допустить повышения цен», – сказал и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

КГГА должна сообщить о результатах рассмотрения требований Антимонопольного комитета на протяжении 10 дней.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжениям КГГА №1487, 1488, 1489, с 1 декабря 2008 года предусматривается увеличение тарифов на тепловую энергию, снабжение холодной воды и водоотвод в 3-10 раз.

Со слов лидера столичных бютовцев Александра ЗИНЧЕНКО, тарифы за коммунальные услуги подняты не только для сверхдоходных предприятий, как, в частности казино, но и на 60-70% и для детских садиков, школ, библиотек, музеев, хлебзаводов. Также идет речь и о поднятии платы за услуги по отоплению и водоснабжению для офисов политических партий, Секретариата Президента, так же, как и для супермаркетов, автосалонов, ночных клубов и стрип-баров, бизнес-центров - в 10 раз.

Речь “шла о поднятии тарифов для элитного и теневого бизнеса, а затем всех скопом втянули в повышение цен”, - отметил лидер столичного БЮТ.