В одесский военно-медицинский центр из зоны АТО доставили 13 бойцов

20:36, 17 ноября 2016
Общество
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В Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса) сегодня из зоны проведения антитеррористической операции доставили 13 бойцов.

УНИАН

Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, бойцов доставили днем на самолете.

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По словам Танцюры, который сопровождал бойцов с аэродрома до медцентра, из 13 человек трое бойцов в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

«У двоих – минно-взрывные ранения, которые они получили возле Бутовки, один получил пулевое ранение под Авдеевкой», - сказал Танцюра.

Он отметил, что остальных бойцов, которые были доставлены сегодня, разместили в других отделениях.

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