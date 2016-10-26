Клых и Карпюк выступили в российском суде: говорят, что не надеются на объективное рассмотрение дела

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом они сказали в ходе видеоконференции из СИЗО "Грозный-1" на заседании Верховного суда России по рассмотрению апелляции на приговор.

Читайте такжеОсужденный в РФ украинец Клых сошел с ума из-за пыток – правозащитники

В частности, Карпюк заявил, что во время суда в Чечне не имел возможности рассказать о своём алиби.

«Я не верю в справедливость в нашем деле. Верховный суд Чеченской республики объявил судебную экстерриториальность российскому законодательству. Понятие «закон» трактуется так, как скажет сотрудник ФСБ», - сказал Карпюк.

Он подчеркнул, что оказывалось давление на присяжных заседателей, их ставили перед выбором: «вы за власть или за украинцев».

В свою очередь, Клых назвал себя жертвой «курортного сезона». «Я не был в Чечне, но как я могу это доказать спустя 20 лет, разговаривая по телевизору?», - заявил Клых.

Он подчеркнул, что дело сфабриковано, и их удерживают ФСБ и ГРУ, возможно, с целью получения выкупа.

По мнению Клыха, уголовное преследование связано с конфликтом РФ и Украины.

Он также заявил, что в Москве учился в школе, а некоторые его одноклассники служат теперь в ФСБ, поэтому, возможно, его преследуют из-за того, что в прошлом «не поделили что-то».

Клых назвал Чечню «территорией беззакония», где устраивают пытки, которые невозможны в Москве и европейской части России.

По его словам, по такому принципу в РФ могут привлечь к ответственности любого гражданина Украины, который прибыл на поезде в Россию.

Читайте такжеУкраина потребует от России экстрадиции незаконно осужденного активиста Чирния – Минюст

«Я категорически против, чтобы меня ассоциировали с УНА-УНСО или другими организациями», - сказал он и добавил, что так можно посадить любого выпускника Киевского национального университета имени Шевченко.

«Нас здесь держат, никаких перспектив нет, возможно, будет обмен», - сказал Клых.

Адвокат в ходе судебного заседания обратился к суду с просьбой приобщить к делу материалы, которые отклонил суд первой инстанции, доказывающие алиби подсудимых.

В частности, адвокат представил документальные доказательства того, что Клых в конце 1994-го - начале 1995 года находился в Киеве и сдавал сессию в вузе. Также это алиби подкреплено несколькими свидетелями.

Эти ходатайства были приобщены к материалам дела, несмотря на возражения прокурора.

Кроме того, подчеркнула сторона защиты, у подсудимых зафиксированы следы пыток электрическим током.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка соответственно к 20 годам и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима.

В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 и начале 1995 года сам принимал в них участие.

Минюст Украины направил в РФ несколько запросов об экстрадиции украинцев.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему при задержании и во время предварительного следствия.