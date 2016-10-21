Давка за "халявный" iPhone 7 в Днепре: один из участников розыгрыша упал в обморок (фото, видео)

В Днепре 10 новых iPhone 7 32 Gb разыгрывались в магазине на проспекте Яворницкого, сообщает Информатор

Желающий поучаствовать должен был заполнить анкету на сайте магазина до 9 часов вечера 20 октября. Согласно информации от ведущих мероприятия, всего было 1600 заполненных анкет.

Начало розыгрыша состоялось в 23:59 20 октября. За час до начала, у магазина столпилось около 100 человек. В начале первого ночи количество людей увеличилось в четыре раза. Участники акции заполонили все помещение магазина, а те, кто не успел зайти внутрь, стояли в огромной очереди на улице.

Во время мероприятия, один из участников розыгрыша потерял сознание прямо в центре зала. Администрация магазина хотела вызвать скорую помощь, но молодой человек очнулся, выпил воды и вышел на свежий воздух.