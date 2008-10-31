В Киеве новые тарифы на транспорт введут со вторника?

Постановление о повышении стоимости проезда в киевском коммунальном транспорте будет опубликовано 1 ноября, а новая стоимость будет введена ориентировочно с 4 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киевской городской государственной администрации сообщил начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ.

По его словам, распоряжение будет опубликовано завтра. В тоже время на уточняющие вопросы журналистов он сказал, что завтра же и станет известно о дате введения новой стоимости. П.МИРОШНИКОВ добавил, что ориентировочно это произойдет 4 ноября.

Он также сообщил, что в связи с подорожанием стоимости проезда будет введен новый тарифный план. По его словам, этот план будет предусматривать большое количество разных проездных билетов в зависимости от срока их действия.

Отвечая на вопросы журналистов, П.МИРОШНИКОВ также отметил, что действующие сейчас жетоны для проезда в метро будут аннулированы в ночь перед введением новой стоимости на проезд в метро и, соответственно, перед вводом в действие новых жетонов.

П.МИРОШНИКОВ добавил, что после этого жетоны, которые действуют сейчас, турникеты принимать не буду, в связи с чем призвал киевлян не скупать их сейчас в большом количестве. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, П.МИРОШНИКОВ рассказал, что жетоны, которые будут введены после подорожания проезда, - это жетоны, которые были изъяты с использования в 2000 году.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС сегодня заявлял, что с 1 ноября в столице стоимость одной поездки в метро будет стоить 2 грн., в наземном транспорте - 1,5 грн.

В свою очередь начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сказал, что распоряжение Киевской городской государственной администрации о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте уже подписано и вступит в силу после опубликования в официальных средствах массовой информации столичной власти.