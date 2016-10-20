СБУ на Черниговщине разоблачила "титульную" псевдореспублику с собственными "паспортами" (фото)

Как установили сотрудники СБУ, на Черниговщине группа лиц создала самопровозглашенные властные структуры, в том числе органы местного самоуправления, судебные и правоохранительные органы, финансовые учреждения, сообщает пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, члены незаконного объединения не признают полномочий государственных органов власти Украины, отказываются выполнять требования украинского законодательства относительно призыва на срочную военную службу.

Также незаконное объединение приступило к выдаче жителям региона т. н. «паспорта человека коренного народа Украины» с обещанием освобождения от налогообложения, неподсудности органам судебной власти Украины, избежания уплаты коммунальных платежей, неприкосновенности имущества и др.

Согласно сообщению, пытаясь получить признание, злоумышленники организовали переписку с органами государственной власти, правоохранительными структурами и посольствами иностранных государств.

Во время обысков в квартирах и офисных помещениях псевдоучреждения оперативники спецслужбы изъяли уставы и уставные документы; бланки паспортов произвольного образца, удостоверение, водительские права; печати и штампы; изготовленные собственные банкноты; автомобильные номера и прочее.