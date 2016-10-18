"Гроші" узнавали, почему украинцы становятся жертвами произвола служб охраны

По официальной версии били мужчину, который пытался что-то украсть.

Но журналисты установили, что подобные физические меры воздействия могут быть применены и для банального выбивания денег.

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