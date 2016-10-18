"Гроші" узнавали, почему украинцы становятся жертвами произвола служб охраны
01:12, 18 октября 2016Общество
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На днях в сети появилось видео, в котором охранники АТБ бьют ногами покупателя.
Охранники супермаркета АТБ избивают мужчину / Кадр из видео
По официальной версии били мужчину, который пытался что-то украсть.
Но журналисты установили, что подобные физические меры воздействия могут быть применены и для банального выбивания денег.
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Программа "Гроші" начинает провокационный эксперимент: тест на равнодушие.
Смотрите, кто вам на самом деле поможет в сложной ситуации.
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