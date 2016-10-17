Главе и секретарю Бучанского горсовета избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - ГПУ

Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Генпрокуратура продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя и секретаря Бучанского городского совета в злоупотреблении служебным положением при передаче в собственность физическим и юридическим лицам земель лесного фонда.

В ведомстве напомнили, что 13 октября по ходатайству прокуратуры Печерским районным судом Киева им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 22.00 часов до 07.00 часов с применением электронного средства контроля (так называемого «браслета»).

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В сообщении также отмечается, что на подозреваемых судом возложены дополнительные обязанности, а именно: прибывать по каждому требованию в суд, к прокурору и следователю, не отлучаться из населенного пункта, в котором они проживают, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с определенными следственным судьей лицами, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Кроме того, 15 октября Печерским райсудом секретарь Бучанского городского совета отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.

Рассмотрение ходатайства следователя об отстранении от должности главы Бучанского горсовета перенесено судом на 18 октября. Досудебное расследование продолжается.