В Украине с начала года на производстве погибли более 850 человек

В Украине с начала года на производстве смертельно травмировано 864 человека.

Это на 16 человек больше, чем за аналогичный период 2007 года, сообщили УНИАН в пресс-центре Госгорпромнадзора Украины.

По данным пресс-центра, с начала октября 2008 года на предприятиях страны смертельно травмировано 76 человек против 67 за аналогичный период 2007 года. За прошлую неделю на производстве смертельно травмировано 26 человек против 22 за аналогичный период 2007 года.

Кроме того, за прошлую неделю в Украине произошло 9 групповых несчастных случаев, в которых пострадал 21 человек, в т.ч. 10 человек смертельно.

Больше всего случаев смертельного травмирования за прошлую неделю произошло на предприятиях в Киеве и Киевской области - 7 случаев, Донецкой и Херсонской областей - 4 случая, Днепропетровской области – 3 случая.

Основными причинами несчастных случаев на прошлой неделе стало нарушение правил дорожного движения - 6 погибших; невыполнение требований инструкций по охране труда - 5 погибших; нарушение технологического процесса - 5 погибших; нарушение требований безопасности во время эксплуатации транспортных средств - 4 погибших.